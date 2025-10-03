Skip to Content
News

Noticias de La Costa Central 10-3-2025

By
Published 1:14 pm

COSTA CENTRAL, Calif. -

Festival del Aguacate de California

Los equipos están dando los últimos toques en el centro de Carpinteria y preparando todo para el evento.

Los organizadores esperan la asistencia de unas 40,000 personas.

Niños menores de 5 años pueden subir a la rueda de la fortuna gratis, gracias a The Palms.

Los asistentes disfrutarán de 70 bandas en cuatro escenarios, además de un escenario juvenil con talento local adolescente.

Hombre enfrenta cadena perpetua por asesinato de niña

Un hombre de Santa Bárbara fue condenado por el asesinato de Mila Solís, de 3 años.

Elvis Alberto López, de 27 años, fue hallado culpable de asesinato, agresión a un menor y causar lesiones a un menor.

Mila era hija de una mujer con la que López tenía una relación en ese momento.

La defensa alegó que la niña se cayó de una cama mientras dormían.

López será sentenciado el 4 de diciembre.

Article Topic Follows: News
#ablock-reg
#telemundo

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Ivania Montes

Ivania is a Morning News Reporter for News Channel 3-12. For more about Ivania, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content