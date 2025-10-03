Noticias de La Costa Central 10-3-2025

COSTA CENTRAL, Calif. -

Festival del Aguacate de California

Los equipos están dando los últimos toques en el centro de Carpinteria y preparando todo para el evento.

Los organizadores esperan la asistencia de unas 40,000 personas.

Niños menores de 5 años pueden subir a la rueda de la fortuna gratis, gracias a The Palms.

Los asistentes disfrutarán de 70 bandas en cuatro escenarios, además de un escenario juvenil con talento local adolescente.

Hombre enfrenta cadena perpetua por asesinato de niña

Un hombre de Santa Bárbara fue condenado por el asesinato de Mila Solís, de 3 años.

Elvis Alberto López, de 27 años, fue hallado culpable de asesinato, agresión a un menor y causar lesiones a un menor.

Mila era hija de una mujer con la que López tenía una relación en ese momento.

La defensa alegó que la niña se cayó de una cama mientras dormían.

López será sentenciado el 4 de diciembre.