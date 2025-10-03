Las autoridades investigan aparatoso accidente ocurrido ayer en la I-10 en Palm Desert

Lina Robles

El aparatoso choque de un carro y una camioneta provocó caos vial en el freeway 10 en el tramo de la calle Cook y la calle Bob Hope en Palm Desert ayer a las 10 de la mañana.

El conductor del carro resultó con heridas leves y fue transportado al hospital, mientras que al otro chofer no le paso nada.

Un carril con rumbo al este fue cerrado mientras la ambulancia, la grúa y los investigadores hacían su trabajo.