El Fiscal del condado confirmó que no presentará cargos contra el policía que provocó un accidente durante el festival de luces el año pasado en Palm Springs

Published 11:14 am

Lina Robles

El fiscal del Condado de Riverside confirmó que no presentará cargos penales al policía que provocó un accidente durante el Desfile de las Luces Navideñas de Palm Springs, donde resultaron heridas 15 personas el año pasado.

El percance involucró a un agente de policía en motocicleta, quien perdió el control y atropelló a los espectadores en la calle Palm Canyon.

Por lo que de ahora en adelante tendrán nuevas medidas de seguridad durante el espectáculo navideño que se hace cada año, para evitar accidentes contrataron a un profesional de eventos especiales que supervisara a los policías que a bordo de sus motocicletas participan en el desfile.

Telemundo 15 Palm Springs

