El condado de Riverside promueve recursos para prevenir el suicidio en la comunidad
Juan Monteslo
Palm SPRINGS, Calif. (KUNA)- El dia hoy se realizo LA 4TA EDICIÓN DE LA CONFERENCIA QUE ENCABEZA LA COALICIÓN PREVENCIÓN DEL SUICIDIO DEL CONDADO DE RIVERSIDE, CUYO NACIMIENTO SE DIO POR LA NECESIDAD BRINDAR INFORMACIÓN Y RECURSOS DE APOYO A LA COMUNIDAD.
DE acuerdo A UN ESTUDIO DE LA COALICIÓN DE PREVENCIÓN DE SUICIDIO REALIZADO EN EL AÑO 2022, LA COMUNIDAD LATINA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL SEGUNDO LUGAR DE INCIDENCIA DE SUICIDIOS EN EL CONDADO DE RIVERSIDE
MICHELLE DOWNS, COLABORADORA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN DE RIVERSIDE UNIVERITY HEALTH SYSTEM NOS COMPARTE LO QUE MOTIVÓ LA ELECCIÓN DEL TEMA DE LA CONFERENCIA “CUANDO HA PASADO UNA MUERTE DE SUICIDIO EN UNA FAMILIA O EN LA COMUNIDAD Y LAS ESTADÍSTICAS DEMUESTRAN QUE ES UN MOMENTO CRÍTICO PORQUE MUCHAS VECES A RAÍZ DE ESTA CRISIS Y DE ESTE TRAUMA OTRAS PERSONAS PUEDEN SENTIRSE MOTIVADAS A TAMBIÉN TOMAR SUS VIDAS”.
ENTRE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE BUSCAN PROMOVER SE ENCUENTRAN EL “PROVEER INFORMACIÓN, REDUCIR EL ESTIGMA, INCREMENTAR LA CONCIENTIZACIÓN DE LO IMPORTANTE QUE ES EL TEMA. COMO LE DIJE, TODOS TENEMOS UN ROL QUE PONER EN LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO Y NECESITAMOS QUE MÁS PERSONAS EN LA COMUNIDAD SE INFORMEN”, COMPARTIO dOWNS.
EN DIVERSOS ASPECTOS LOS GRUPOS MINORITARIOS PODRÍAN ENCONTRARSE CON LIMITACIONES AL ACCESO DE INFORMACIÓN Y DE AYUDA, COMO ES EL CASO DE VERONICA GODINA PSIOTERAPEUTA, INVIDENTE QUE NOS COMPARTE SU EXPERIENCIA:
“ME CONVERTÍ EN PSICOTERAPEUTA A PARTIR DE QUE PERDÍ LA VISTA HACE NUEVE AÑOS, VAN A SER CASI DIEZ AÑOS. MUCHA GENTE ME COMENTABA QUE QUERÍA QUITARSE LA VIDA PORQUE OBVIAMENTE ES UNA PÉRDIDA COMO CUALQUIER OTRA. SE NOS TERMINA DE ALGUNA MANERA LA VIDA, TERMINAMOS CREYENDO QUE HASTA AQUÍ LLEGAMOS, FUE EL FINAL DE NUESTRA VIDA. NO HAY TANTOS RECURSOS, YO ESTANDO AHORA DENTRO DE ESTE CÍRCULO ME DOY CUENTA QUE SI HAY MUCHA GENTE QUE HABLA ESPAÑOL PERO NO HAY MUCHOS TERAPEUTAS QUE SE ABREN A AYUDAR A HACER ESTE TIPO DE COSAS, DE ORGANIZARSE PARA PROVEER ESTOS SERVICIOS O RECURSOS”.
EL DEPARTEMENTO DE PREVENCION DEL SUICIDIO OFRECE SERVICIOS DE CONSEJERÍA, TERAPIAS INDIVIDUALES, ENTRE OTRAS HERRAMIENTAS QUE PODRÁN ENCONTRAR SI SE COMUNICAN AL TELÉFONO 760-424-5602.
