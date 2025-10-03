El albergue de animales de Palm Springs pide la ayuda de la comunidad
Lina Robles
El Albergue de Animales de Palm Springs pide apoyo de la comunidad para que donen toallas, cobijas y sabanas para las mascotas.
Comentaron que las cobijitas y otros artículos son esenciales para los animales en los refugios porque es la manera de mantenerse sin frio mientras son adoptados.
Lamentablemente la lavadora industrial se descompuso y no han podido lavar el inventario de cobijas y toallas.
Además, aprovecharon para agradecer a quienes el pasado viernes donaron alimento para las mascotas ya que lograron recolectar 8 mil libras de costales de comida y 4,100 libras de lastas de comida y $16 mil dolares en efectivo.