Donan cabello para pelucas oncológicas

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- A lo largo de todo el mes de Octubre, el DIF en Mexicali estará recibiendo donación de cabello para la realización de pelucas para pacientes y sobrevivientes de esta enfermedad, a parir de las 5 trenzas puede realizarse una peluca, lo único que se requiere es que sea mayor a los 25 centimetros.

Kimberly Rivero, acudió a la jornada realizada esta semana, por cinco años no cortó su cabello, esperando poder donarlo: “Si vamos a hacer feliz a alguien, y eso es lo más importante. Aparte el cabello crece nosotros que estamos sanos, podemos darnos el lujo de regalar nuestro cabello”, por su donación se le realizó un corte gratuito el cual fue donado por una estética local.

La presidenta del DIF en Mexicali, mencionó que esperan recolectar más de 350 trenzas para que más pelucas oncológicas puedan ser realizadas y donadas a través de diversas fundaciones con las que trabajan.

“todo el mundo se viste de Rosa, con esto de la concientización del del cáncer de mama, ya tenemos tiempo para que puedan tener un tratamiento y pueda prevalecer la vida. Hoy estamos aquí haciendo lo que es el tradicional corte de cabello. El 25 cm es el único requisito, le digo porque ya es procesado, ya con canas, como quieras, ya nada más es querer hacerlo” dijo Karla Edith Gonzáles.

Es importante mencionar que estas brigadas se realizarán también en algunas escuelas de la ciudad.