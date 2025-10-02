Reconocerán trabajo de adultos mayores con fiesta

Carolina Garcia

El Centro, California (t3).- Una celebración hawaiana, es parte del tercer evento de “Appreciation Day” para adultos mayores que es organizado por la ciudad de El Centro, evento que se realizará el próximo jueves 9 de octubre y en el cual planean recibir a más de 300 personas en el “Martin Luther King Jr. Sports Pavilion” en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

“Entonces las pedimos que vengan vestidos hawaianos va a ser de nueve de la mañana, una de la tarde vamos a tener comida, rifas 41 meses de recursos, entonces si gustan buscar recursos para ellos o para su familia va a haber mucho de eso” declaró a Telemundo, Adriana Nava, quien es Directora de Servicios Comunitarios de la ciudad.

Para que adultos mayores puedan acudir, se contará con transporte gratuito el cual estará disponible en todas las ciudad del condado.

“Es lo que esperamos y lo único que les pedimos es que vengan temprano para encontrar parking y si no tienen vehículos también que se comuniquen con nosotros para la forma de transporte, tengo el número que va a ser 7 60 332 50 55 y pues si ya en ese número también podemos arreglar transporte”

Con este evento se busca honrar el trabajo que por años residentes han realizado en la comunidad.