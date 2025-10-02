Realizarán un foro público para residentes de Cabazon sobre proyectos y propuestas

Lina Robles

El próximo mes realizarán un foro público para escuchar a los residentes de Cabazon y las comunidades aledañas sobre los proyectos propuestos para un distrito fiscal que espera la aprobación estatal.

El plan no incrementará los impuestos, en su lugar 25% de los impuestos que ya se pagan sobre las propiedades de Cabazon se destinarán a mejoras en el área de 10 mil acres de terreno y 4 mil casas y negocios.

La próxima reunión será el martes 7 de octubre en el Centro Administrativo del Condado, ubicado en a las 2 de la tarde.