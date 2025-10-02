FBI despide a un agente de larga trayectoria que mostró la bandera del orgullo LGBTQ+, según fuentes

Por Josh Campbell y Jamie Gangel, CNN

El director del FBI, Kash Patel, despidió a un empleado de larga trayectoria en la agencia que había exhibido una bandera del orgullo gay en su espacio de trabajo durante una asignación anterior, según varias personas familiarizadas con el caso.

El empleado, quien estaba a cargo de la capacitación de nuevos agentes en la academia del FBI en Quantico, Virginia, recibió una carta de Patel en la que se le notificaba su despido inmediato.

En un cargo anterior no vinculado a la función de agente, el empleado —quien recibió varios premios por su servicio— se había desempeñado como coordinador del programa de diversidad en una oficina de campo y exhibió una bandera del orgullo en su estación de trabajo, de acuerdo con fuentes consultadas.

Al notificarle el despido, Patel no mencionó específicamente la bandera del orgullo, pero indicó que el empleado era removido por “mal juicio” en el pasado y por “una exhibición inapropiada de cartelería política”, según las fuentes.

Dos veteranos del FBI dijeron a CNN que, históricamente, exhibir la bandera en el escritorio no violaba ninguna política de la agencia. Sin embargo, desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump ha prometido eliminar lo que denomina ideología “woke” del gobierno federal.

El FBI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de CNN.

El despido ocurre menos de una semana después de que Patel echara a más de una decena de empleados del FBI que se arrodillaron durante el control de multitudes en 2020, tras ser confrontados por manifestantes en la capital del país. Ese gesto, que pareció desescalar la situación, generó críticas de algunos conservadores, incluidos miembros del propio FBI. El entonces director, Christopher Wray, concluyó que esto no violaba la política de la agencia.

Desde que asumió el cargo, Patel ha despedido o forzado la renuncia de numerosos empleados del FBI, incluidos tres altos ejecutivos que presentaron una demanda alegando que sus destituciones fueron impulsadas por la Casa Blanca a pedido de aliados políticos de Trump.

