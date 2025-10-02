Skip to Content
En Coachella arrestaron a cinco adolescentes que tenían armas y balas

Published 5:14 pm

Lina Robles

Agentes del sheriff que realizaban su patrullaje de rutina por el área del Expressway 86 y la Avenida 50 en Coachella, le ordenaron detenerse al conductor de un vehículo en el que viajaban cinco adolescentes de 18 años que tenían una pistola, un rifle y balas.

Por lo que de inmediato los arrestaron y sus nombres los darán a conocer hasta que se presenten frente al juez, solo mencionaron que son de Coachella y de Indio.

