Sentencian a sujeto de Palm Desert declarado culpable de golpear brutalmente a un ganso en un Country Club

Lina Robles

En la corte de Indio se presentó un sujeto de Palm Desert acusado de crueldad animal ya que fue sorprendido golpeando a un ganso con un palo de golf en el Chaparral Country Club en marzo pasado.

Después de herir al ave la tiro en un contenedor de basura donde lo encontraron las autoridades quienes después sacrificaron al ganso.

El juez ordeno que Michael McCutcheon tome un curso de 16 horas de educación de crueldad animal, trabajar como voluntario en un refugio de animales durante 20 horas y pagar $150 dolares.