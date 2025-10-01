Inicia hoy proyecto de sistema de alcantarillado en la Indian Canyon en Palm Springs

Lina Robles

A partir de hoy cerrarán un tramo de los carriles con rumbo al norte de la calle Indian Canyon en Palm Springs donde estarán trabajando en el proyecto de drenaje que incluye la instalación de un nuevo sistema de alcantarillado para agua de lluvia.

Se espera que los trabajos duren tres meses, durante este tiempo el área se reducirá a un carril en cada dirección, el tráfico con rumbo al norte será desviado a uno de los carriles con rumbo al sur.

Las autoridades sugieren a los automovilistas buscar rutas alternas para evitar llegar tarde a su destino.