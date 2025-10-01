Hoy abrieron la nueva estación de policía en el centro de Palm Springs

Lina Robles

El Departamento de Policía de Palm Springs abrió abrió hoy la nueva subestación que se ubica en el centro de la ciudad cerca del parque por la calle Museum.

La inversión en las nuevas instalaciones es parte del esfuerzo por mantener una nueva realción entre la comunidad y las autoridades.

El hecho que se encuentre en el centro de la ciudad es en pare para reducir el tiempo de respuesta de la policia cuando haya emergencias en dicha área.

Además, ahí ofrecerán servicios de salud mental a indigentes.