Skip to Content
News

En La Quinta se reportó un aparatoso choque entre una camioneta y un autobus Sunbus

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Un aparatoso accidente automovilístico se registró cerca de las calles Washington y Eisenhower en La Quinta ayer a las 6:15 de la tarde cuando chocaron una camioneta y un camión de Sunbus.

El chofer del autobús y un pasajero fueron transportados al hospital con heridas leves, mientras que el conductor de la camioneta fue llevado en helicóptero debido a que sufrió heridas de gravedad.

La calle Washington entre la Eisenhower y la Avenida 48 permaneció cerrada mientras los investigadores, los paramédicos y las grúas hacían su trabajo.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content