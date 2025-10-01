En Desert Hot Springs murió atropellado un jóven de 18 años; se involucraron varios vehículos

Lina Robles

La policía reportó la muerte de un joven de 18 años que ayer a las 4:10 de la mañana fue atropellado por varios carros cuando caminaba cerca de la calle Indian Canyon en Desert Hot Springs.

Cuando la policía llegó Jaime Castro ya había muerto, en el área estaban varios automovilistas que después atropellaron el cuerpo se detuvieron hasta que llegaron las autoridades que continúan investigando la fatalidad.