Skip to Content
News

En Desert Hot Springs murió atropellado un jóven de 18 años; se involucraron varios vehículos

KYMA
NWS04
KYMA
By
Published 5:14 pm

Lina Robles

La policía reportó la muerte de un joven de 18 años que ayer a las 4:10 de la mañana fue atropellado por varios carros cuando caminaba cerca de la calle Indian Canyon en Desert Hot Springs.

Cuando la policía llegó Jaime Castro ya había muerto, en el área estaban varios automovilistas que después atropellaron el cuerpo se detuvieron hasta que llegaron las autoridades que continúan investigando la fatalidad.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content