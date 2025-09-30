El forense reveló la identidad de los dos peatones que murieron atropellados el fin de semana pasado

Lina Robles

El forense dio a conocer el nombre de las dos personas que murieron atropelladas el pasado fin de semana en el Valle de Coachella.

La primera perdió la vida cuando caminaba por la calle Palm Canyon en Palm Springs.

Se trata de Craig Van Bargen de 74 años residente de Nueva York que estaba de visita en la región.

Mientras que el señor de 62 años que fue atropellado cuando intentaba cruzar el freeway 10 cerca de la calle Monroe en Indio se llama John Keough y murio el sábado al mediodía.