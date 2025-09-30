Declaran culpable a sujeto acusado de abusar sexualmente de menores de edad

Lina Robles

Un sujeto de Cathedral City fue declarado culpable de abusar sexualmente de dos menores de edad.

Se trata de David Haro, quien podría pasar de 15 años a cadena perpetua y la sentencia será dictada por el juez el próximo 13 de octubre.

Según documentos judiciales, David Haro fue arrestado tras ser acusado de agredir sexualmente a dos adolescentes entre los años 2015 y 2020.

Los registros de la cárcel indican que el individuo de 46 años fue arrestado por la policía de Cathedral City el 30 de enero.