Skip to Content
News

Muere un hombre que fue atropellado cuando intentaba cruzar la I-10 en Indio

KYMA
NWS04
KYMA
By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Una tragedia enlutó a una familia del Valle de Coachella después que su ser querido fue atropellado el sábado al mediodía cuando intentaba cruzar el freeway 10 en el área de la calle Monroe en North Indio.

El hombre quien murió al instante aún no ha sido identificado por las autoridades.

El área fue cerrada mientras el forense y la policía hacían su trabajo, cabe mencionar que aún no han dicho si el chofer del vehículo enfrentará cargos.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content