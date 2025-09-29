Maduro firma decreto que le otorga poderes especiales ante posible “agresión externa” de EE.UU.

Por CNN en Español

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes que el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto que le otorga poderes especiales en caso de una incursión militar extranjera.

“Cualquier tipo de agresión externa… si se atreviesen las Fuerzas Armadas militares de los Estados Unidos se considera una agresión externa y se activaría de manera inmediata este decreto de sección de conmoción externa”, dijo Rodríguez durante una sesión del Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz en Caracas.

El decreto, explicó la vicepresidenta, permitiría al mandatario movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en todo el territorio, tomar control militar de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas del país, así como activar planes de seguridad ciudadana y cerrar fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

“La Constitución es muy clara, y ha establecido también, que no se permitirá a nadie dentro o fuera del territorio que promueva, que apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar externa contra Venezuela”, agregó Rodríguez.

La medida se anuncia en medio de las tensiones por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, operación que Washington asegura está dirigida a combatir el narcotráfico en la región. Caracas, sin embargo, dice que es una amenaza a su soberanía.

