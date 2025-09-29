La policía investiga dos balaceras ocurridas el sábado en el Valle de Coachella

Lina Robles

El sábado a la 1 de la madrugada la policía recibió una llamada que reportaba una balacera cerca de las calles Bob Hope y Country Club en Rancho Mirage, cuando los oficiales llegaron encontraron a un hombre herido de bala por lo que de inmediato lo transportaron al hospital.

Mientras que el sábado a las 3 de la tarde ocurrióco otra balacera en la Varner Road en Thousand Palms, testigos vieron a agentes del sheriff levantar varios casquillos, pero no mencionaron si alguien resulto herido, mientras tanto investigan para saber si ambos tiroteos están relacionados.