Por iniciar Fiestas del Sol este viernes

Carolina Garcia

MEXICALI, B.C. (KYMA) – La tarde de este viernes, se realizará la inauguración oficial de la edición número 52 de las Fiestas del Sol, nuevas atracciones y facilidades para las y los asistentes se preparan nuevas modalidades de compra y accesos VIP tanto en estacionamientos como en conciertos.

Ismael Castro, Director de la Patronato de FDS, comentó que todo se realizará a través de la página taquilla FEX, además de que podrán acceder a la nueva area “templo mayor”:

“Tienes la posibilidad de comprar en las zonas VIP frente al escenario y en el bar Ultra VIP, si eres muy fanático del grupo musical que está, puedes estar junto a ellos en el concierto, tienes todas estas posibilidades en la taquilla web”

Serán cientos de agentes los que se encarguen de la vigilancia permanente dentro y fuera de la feria más importante en esta ciudad.