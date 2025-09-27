Adelita Grijalva gana la elección especial para el Distrito 7 de Arizona

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (KYMA) – Adelita Grijalva resultó ganadora en la elección especial para representar al Distrito 7 de Arizona, tras recibir casi el 70% de los votos, con el respaldo de más de 61 mil personas.

Después de su triunfo, Grijalva lanzó un mensaje dirigido a la administración del expresidente Donald Trump, asegurando que los votantes del sur de Arizona rechazaron la agenda “MAGA” y que su misión será exigir rendición de cuentas.

La candidata demócrata superó al republicano Daniel Gutiérrez, quien obtuvo cerca del 30% de los sufragios, con poco más de 26 mil votos.

En Yuma, algunos residentes expresaron opiniones encontradas respecto al resultado. Mientras unos consideraron positivo que un demócrata lograra la victoria, otros dijeron que hubieran preferido un candidato republicano.

De acuerdo con el registrador del condado de Yuma, alrededor de 9 mil personas participaron en la elección local, lo que representa un 15% de participación electoral. El funcionario recordó que el voto es la herramienta fundamental para que los ciudadanos hagan valer su opinión.

Grijalva asumirá en los próximos días sus funciones legislativas como representante del Distrito 7 de Arizona.