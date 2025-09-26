Skip to Content
La policía arrestó a un individuo de Desert Hot Springs acusado de apuñalar a un hombre

Lina Robles

Un sujeto sospechoso de apuñalar a un hombre en Desert Hot Springs, fue arrestado por la policía.

Se trata de Daniel Díaz quien le pasado 3 de septiembre en la madrugada acuchillo a un hombre que dejo herido en el área de Pierson Boulevard, la víctima, cuyo nombre no se dio a conocer, fue trasladada al hospital para ser atendido de las heridas que sufrió.

 El individuo de 33 años sigue en la cárcel de Indio con una fianza de un millón de dolares.

