El juez sentenció a una pareja que fue encontrada culpable de intento de asesinato

Lina Robles

Un hombre y una mujer que fueron declarados culpables de un crimen en Cathedral City.

Se trata de David García, de 23 años quien fue condenado a pasar 32 años en la cárcel y Leah López, de 21 años fue declarada culpable de intento de asesinato y condenada a 4 años en prisión.

El tiroteo ocurrió el 4 de junio del 2023 en la tienda Dollar Tree ubicada cerca de la calle Date Palm donde David confrontó a la víctima y después de una discusión intentaron matarlo para después huir junto a la mujer.