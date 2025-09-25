Joven de 19 años arrestado tras presunto choque por conducir bajo los efectos del alcohol contra una grúa en Beaumont

Luis Medina

BEAUMONT, Calif. (KUNA) – Un joven de 19 años fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol tras chocar contra una grúa el miércoles por la noche en Beaumont.

El accidente ocurrió poco después de las 9 p. m. del martes cerca de Brookside Avenue, justo al este de Nobel Street.

Según la Patrulla de Carreteras de California (CHP), los agentes determinaron que el accidente involucró a un Nissan Maxima conducido por un joven de 19 años y a una grúa conducida por un residente de Palm Springs. No se dieron detalles sobre la causa del accidente; sin embargo, la CHP determinó que fue causado por conducir bajo los efectos del alcohol, con la velocidad peligrosa como factor asociado.

El joven de 19 años fue hospitalizado tras sufrir una fractura de pierna y laceraciones en el torso y la cara. Un equipo de nuestra estación hermana News Channel 3 en el lugar vio cómo lo trasladaban en camilla a un hospital. Su identidad no ha sido revelada.

El conductor de la grúa resultó ileso.

Manténgase al tanto de las novedades conforme haya más información disponible.