Entregarán reembolsos a quienes reduzcan gasto de agua domestica en Indio

Juan Monteslo

INDIO, Calif. (KUNA) – Como una manera de incentivar a los ciudadanos a cuidar el agua, Indio Water Authority promueve actualmente los siguientes programas de reembolso:

Reemplace el césped con un paisajismo amigable con el desierto

Reemplazar sistemas de riego ineficientes

Reemplace los inodoros que desperdician agua

Reemplazar lavadoras

“Ofrecemos reembolso por si desea cambiar de tener césped a tener vegetación desértica que sea más eficiente”, fueron las palabras de Roman González, director de proyectos de IWA.

De manera constante la ciudad de Indio busca reducir el gasto de agua doméstica, debido al poco recurso potable que posee, para ello han destinado más de seiscientos mil dólares en su programa llamado “comprometerse a conservar”.

“Primeramente vivimos en un desierto, no tenemos grandes recursos de lluvia, tenemos 20 pozos de agua que proveen agua a toda nuestra comunidad”, señaló González.

Pese a que, en el pasado se emitían multas a quienes no cuidaran el gasto de agua, actualmente solo se emiten notificaciones alertando al residente.

Así mismo, otra medida de solventar el mantenimiento del nivel de los mantos acuíferos, se da por medio de un cargo al consumidor.

“Parte del cargo en el bill que paga el consumidor, está ahí para cubrir esos gastos de recargar el subsuelo del rio acuífero”, expuso el director de proyectos de IWA.

Los rembolsos del programa “comprometerse a conservar“, van desde los $150 dólares por cambios en lavadoras e inodoros, y de $2 a $3 dólares por metro cuadrado en eliminación de césped, así como un reembolso por mejora en sistemas de riego entre los $750 y $1,500 dólares para residencias y comercios.

Este programa tiene un presupuesto limitado, para solicitarlo puede hacerlo mediante la línea directa 760-391-4038 o visitar las instalaciones de IWA ubicadas en 83-101 Avenue 45, Indio, CA 92201.

