Madre de Indio pide acción luego de que su hijo autista fuera golpeado cerca de la escuela

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Sarai Cervantes, madre de Indio, exige respuestas tras denunciar que su hijo autista fue golpeado por compañeros de clase cerca de la Escuela Intermedia Thomas Jefferson en Indio.

“Venimos de la escuela del Dr. Carreon, ahora Thomas Jefferson”, dijo Cervantes. “Ha estado sufriendo acoso escolar y ha sido blanco de otros niños por estar en educación especial. Es autista. Tiene TDAH y dos trastornos del estado de ánimo diferentes”.

Añadió que la violencia se intensificó el lunes por la tarde cuando su hijo, Evan Cervantes, fue seguido hasta Pawley Pool, a unos 4 minutos a pie del campus.

“Unos chicos lo agarraron, lo llevaron al baño y comenzaron a golpearlo”, dijo Sarai. “Le taparon la boca. Le dijeron que no dijera nada. Lo golpearon varias veces en la cara, la parte superior del cuerpo, la espalda y el estómago”.

Dijo que llevó a Evan a urgencias, donde un médico le detectó inflamación en el hígado y los riñones a causa de la agresión.

“Me siento fatal”, dijo Sarai. “Lo envié a la escuela para que aprendiera. Ya es bastante difícil para él con todas sus discapacidades. Y se supone que es su lugar seguro”.

En una declaración a nuestra estación hermana News Channel 3, Tamara Wadkins, Oficial de Información Pública del Distrito Escolar Unificado Desert Sands, declaró:

“Se reportó un incidente en el campus de la Escuela Intermedia Thomas Jefferson. Al enterarse, el personal escolar tomó medidas inmediatas, investigó a fondo y trabajó directamente con los padres de los involucrados. Se aplicaron las consecuencias y medidas disciplinarias correspondientes.

DSUSD se compromete a fomentar una cultura escolar donde todos los estudiantes se sientan seguros, apoyados y valorados. Nuestro personal trabaja diligentemente para prevenir incidentes y promover relaciones positivas entre los estudiantes. Si las familias tienen inquietudes o preguntas, las animamos a que se comuniquen directamente con su escuela”.

“Él no es el único”, dijo Sarai. “Hay varios otros niños que están siendo víctimas de acoso escolar”.

Añadió que presentó una denuncia policial, pero que aún no ha recibido noticias del director de la escuela ni de los líderes del distrito.

“Solo quiero respuestas”, dijo Sarai. Hoy fue mi hijo, mañana será el de otro. No hay pruebas. No hay nada. Solo quedan moretones, marcas, dolor y ansiedad.

Ahora, pide ayuda a la comunidad para identificar a los implicados.

Siga con Telemundo 15 para escuchar a las declaraciones de la mama de Evan Cervantes en nuestra edición de las 11 p.m.