Una persona arrestada por incendiar un auto en el Centro de Justicia Larson

Luis Medina

INDIO, Calif. (KUNA) – Una persona fue arrestada por incendio provocado el sábado después de que las autoridades alegaran que prendió fuego a un auto frente al Centro de Justicia Larson en Indio.

Según la Policía de Indio, los oficiales y el Departamento Forestal de California respondieron a un incendio vehicular en el número 46200 de la calle Oasis alrededor de la 1 a. m. y encontraron un auto completamente envuelto en llamas cerca de la entrada principal del tribunal.

Nadie resultó herido, pero los investigadores determinaron que el incendio fue intencional.

A las 3:29 a. m., los oficiales acudieron a una gasolinera cercana en la cuadra 82000 de Indio Boulevard tras recibir llamadas de un sospechoso que se negaba a irse y portaba un arma de fuego.

Las autoridades informaron que el sospechoso fue arrestado por portar un arma y se confirmó que era el propietario del vehículo incendiado. Las pruebas recopiladas también determinaron que era responsable del incendio.

El sospechoso fue ingresado en el Centro de Detención John Benoit por cargos de incendio provocado.