El festival de música Coachella agota sus entradas por primera vez desde 2023
Luis Medina
INDIO, Calif. (KUNA) – El Festival de Música y Artes del Valle de Coachella ha agotado oficialmente sus entradas, anunciaron los organizadores el lunes.
Los pases para ambos fines de semana ya no están disponibles en la página web del festival. Aún puedes registrarte en la lista de espera si hay más pases disponibles.
Según varias publicaciones, es la primera vez que el festival agota sus entradas desde 2023.
También es la primera vez que el festival anuncia su cartel antes de tiempo.
El festival Coachella de 2026 tendrá como cabezas de cartel a Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma.
El festival se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio.
Siga con Telemundo15.com para más información sobre el festival.