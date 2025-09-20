Reportan varias personas baleadas en club de campo en New Hampshire; el sospechoso está bajo custodia

Por Danya Gainor, CNN

Varias personas fueron baleadas en el Sky Meadow Country Club en Nashua, New Hampshire, según el departamento de Policía de la ciudad.

Las cámaras de vigilancia mostraron a un presunto atancante, quien fue detenido, informó la policía. Inicialmente, las autoridades creyeron que había dos sospechosos.

La policía estatal de New Hampshire está colaborando en la investigación del tiroteo, informó en X.

Se emitió una orden de refugio en el lugar para los residentes de Dunstable, Massachusetts, “por precaución” debido a la amenaza activa en Nashua, informó la Agencia de Manejo de Emergencias de Dunstable. La orden instruye a los residentes a cerrar puertas y ventanas, no permitir la entrada de desconocidos y permanecer dentro de sus casas hasta nuevo aviso.

El hotel Sheraton Nashua, a poco más de una milla del club de campo, se utilizará como punto de reunión, según la Policía de Nashua. Las autoridades piden a los residentes evitar el área de Sky Meadow.

La representante de New Hampshire, Maggie Goodlander, dijo en X que está monitoreando el incidente.

“Mi corazón está con las víctimas, sus familias y toda la comunidad de Nashua mientras esperamos más información”, señaló.

Sky Meadow Country Club, además de contar con un campo de golf, es un club privado que sirve como sede para una variedad de eventos, como bodas, según su sitio web, incluida una boda hoy.

Nashua está a unos 45 minutos de Boston, en la frontera con Massachusetts.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

