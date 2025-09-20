Autoridades emiten recomendaciones por clima severo en Yuma

Michelle Leal

YUMA, Ariz. (KYMA) – Este miércoles, la ciudad de Yuma habilitó una estación de autoservicio en el estacionamiento del Yuma Civic Center, donde se entregaron sacos de arena para ayudar a las familias a prevenir inundaciones ante la probabilidad de tormentas en la región.

Durante la jornada, el Departamento de Bomberos de Yuma recordó a los residentes la importancia de estar preparados con un kit de emergencia en casa, revisar canaletas y drenajes, y evitar conducir por calles inundadas.

La entrega de sacos de arena fue limitada a cinco por vehículo y estará disponible hasta las 6 de la tarde del día de hoy.

Las autoridades recalcaron que este tipo de medidas buscan proteger a la comunidad durante los episodios de clima severo.