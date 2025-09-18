Joven mató a su novia porque lo iban a terminar

Carolina Garcia

Mexicali, Baja California (t3).- Un caso de violencia intrafamiliar ha estremecido a la capital del estado, luego de que un joven de nombre Isidro de apenas 24 años de edad, asfixiara hasta la muerte a su pareja una joven de nombre Michelle, de apenas 22 años.

Los hecho se registraron en Jardines de Loreto, posterior a los hechos, el joven confesó el crimen a sus familiares, afirmando que lo hizo porque la joven lo pensaba terminar, posteriormente se dio a a la fuga, pero fue hasta este miércoles por la noche, cuando la policía municipal realizó su aseguramiento.

En este 2025, ya se han reportado mas de 140 homicidios en la ciudad de Mexicali, donde en las últimas semanas crimines han generado preocupación en la ciudad.