Historias que inspiran: Mujer migrante michoacana se convierte en dueña de su propio gimnasio

Hernán Quintas

Durante el Mes de la Herencia Hispana, Telemundo 15 celebra y resalta a nuestra comunidad del valle de Coachella, narrando “Historias que Inspiran”.

En este espacio damos a conocer a una mujer migrante michoacana, quien se está abriendo camino en un campo dominado por hombres.

Ella relata que no ha sido fácil, pero con mucho corazón y esfuerzo, Alexandra Ramírez es la orgullosa dueña del gimnasio: The Camp, Transformation Center en Palm Desert. E aquí su inspiradora historia.