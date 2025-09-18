Skip to Content
Historias que inspiran: Mujer migrante michoacana se convierte en dueña de su propio gimnasio

By
New
Published 11:14 pm

Hernán Quintas

Durante el Mes de la Herencia Hispana, Telemundo 15 celebra y resalta a nuestra comunidad del valle de Coachella, narrando “Historias que Inspiran”.

En este espacio damos a conocer a una mujer migrante michoacana, quien se está abriendo camino en un campo dominado por hombres.

Ella relata que no ha sido fácil, pero con mucho corazón y esfuerzo, Alexandra Ramírez es la orgullosa dueña del gimnasio: The Camp, Transformation Center en Palm Desert. E aquí su inspiradora historia.

Telemundo 15 Palm Springs

