Carriles en dirección este de la I-10 reabiertos tras un accidente entre siete vehículos en Cabazon, con dos heridos graves

Luis Medina

CABAZON, Calif. (KUNA) – Dos carriles en dirección este de la Interestatal 10 en Cabazon se encentraban cerrados tras un accidente entre siete vehículos ocurrido el jueves por la tarde.

El accidente se reportó alrededor de la 1:50 p. m. cerca de la rampa de acceso a Main Street.

La Patrulla de Carreteras de California informó que se produjeron varios accidentes separados en la misma zona.

El incidente comenzó alrededor de la 1:45 p. m. cuando los agentes localizaron un vehículo volcado que se había salido de la calzada y volcado sobre la vía de servicio, cerca de las vías del tren. En el mismo lugar, los agentes localizaron dos accidentes separados: uno entre dos vehículos sin heridos y otro entre dos vehículos con heridos leves.

Las autoridades informaron que dos pacientes fueron hospitalizados con lesiones graves.

Otros tres pacientes sufrieron lesiones leves y fueron trasladados al hospital. Dos pacientes con lesiones leves rechazaron recibir tratamiento médico adicional. Inicialmente, todos los carriles en ambas direcciones están abiertos