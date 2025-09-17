Rescatan a hombre en torre de 55 metros de altura
Carolina Garcia
MEXICALI, B.C. (KYMA) – Un hombre de 44 años de edad, que labora en una empresa telefónica, subió a un torre en San Isabel para realizar labores de mantenimiento, pero no pudo bajar, fue la segunda torre que escalaba junto con un compañero, ambos provenientes de la ciudad de Tijuana.
Ante indicios de agotamiento, su compañero notificó a los grupos de emergencia, quienes por cerca de 4 horas realizaron labores para lograr su descenso.
Se utilizaron máquinas especializada, además de equipo con arnes, fueron cuatro bomberos los que subieron a la torre, pero uno de ellos presentó afectaciones por el calor extremo, por lo que tuvo que descender.
Este martes, el clima alcanzó niveles históricos de calor, por lo que sin duda el clima complicó aún más este rescate.
Finalmente, fue bajado para posteriormente ser canalizado a Cruz Roja, donde se reportó en óptimo estado de salud.
Este es el primer rescate que realizan bomberos de este tipo, ya que no es una labor común la que desarrollan durante esta temporada del año trabajadores de mantenimiento.
Rescatan a hombre en torre de 55 metros de altura