Peatón murió después de ser atropellado en Palm Springs

Published 5:14 pm

Lina Robles

Ayer a las 9 de la noche fue atropellado un hombre que caminaba por la calle San Rafael cerca de la Avenida Caballeros en Palm Springs, al llegar los paramédicos le proporcionaron primeros auxilios, pero murió.

La policía cerro el área hasta las 2 de la madrugada de este miercoles mientras el forense y los investigadores hacían su trabajo.

El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar y fue interrogado por las autoridades.

