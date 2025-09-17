Noboa dice que incluirá en el referéndum una pregunta para convocar a una Asamblea Constituyente en Ecuador

Por CNN en Español

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este martes que impulsará una Asamblea Constituyente, después de que la Corte Constitucional negara varias de las preguntas planteadas por su gobierno para el referéndum previsto el próximo 30 de noviembre.

En una carta publicada en sus redes sociales, el mandatario dijo que incluirá una pregunta a la ciudadanía sobre si desea convocar a una Asamblea Constituyente en la próxima consulta popular.

“Al plantear una pregunta esencial para la próxima consulta y convocar a una Asamblea Constituyente”, escribió.

Noboa acusó al máximo tribunal de bloquear reformas “a base de puro activismo político”, pese a que, según él, contaban con respaldo ciudadano.

“Ustedes votaron por el cambio, un cambio que no puede consolidarse mientras las reglas actuales nos impidan luchar de frente contra el crimen organizado y contra las estructuras políticas que lo protegen y lo favorecen una y otra vez”, dijo.

El mandatario subrayó que frente a este escenario “no hay espacio para la excusa, solo para la acción”, y defendió la convocatoria a una Constituyente como una vía para “devolver el poder al pueblo”.

CNN hizo una consulta ante la Corte Constitucional de Ecuador para recibir comentarios sobre los dichos de Noboa, pero aún no ha recibido respuesta.

Ecuador atraviesa una crisis de seguridad marcada por la creciente presencia del crimen organizado, que en los últimos años ha incrementado la violencia en las calles y las cárceles.

Con la propuesta de una Asamblea Constituyente, Noboa dice que busca abrir paso a un nuevo marco normativo que le permita enfrentar este desafío.

“Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un Nuevo Ecuador”, sostuvo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.