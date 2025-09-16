Policía de Palm Springs investiga posible accidente entre vehículo y peatón

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La policía investiga un posible accidente entre vehículo y peatón en East San Rafael Drive, justo al oeste de North Avenida Caballeros.

El accidente ocurrió poco antes de las 9:00 p. m., y la policía ha cerrado East San Rafael desde Eucalyptus Drive hasta North Avenida Caballeros mientras investiga. No se ha confirmado el estado de salud de los involucrados.

Telemundo 15 se encuentra en el lugar y se ha comunicado con las autoridades para obtener más información.

