El juez sentenció a sujeto declarado culpable de matar a un joven de 17 años en Cathedral City

Lina Robles

En la corte fue sentenciado a 50 años en prisión un sujeto que fue declarado culpable de matar a un joven de 17 años de Cathedral City durante una discusión por problemas pasados.

Se trata de Juan Alfredo Landeros Garcia de 26 años quien fue declarado culpable por el asesinato de Isaiah Guerra el 4 de abril del 2020, cuando el asesino caminaba a la casa de un familiar, cerca de la intersección de la Avenida Alvera y McCallum Way en Cathedral City donde se encontró con el adolescente y lo disparó 10 balazos.