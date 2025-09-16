Skip to Content
El CVUSD despidió a un instructor recién contratado por comportamiento inapropiado en otro distrito

Lina Robles

La mesa directiva Distrito Escolar del Valle de Coachella despidió a un instructor recién contratado del cual no mencionaron el nombre.

La superintendente confirmó que la decisión se tomó después que descubrieron que el maestro tuvo comportamiento inapropiado en otro distrito escolar en el que trabajo anteriormente.

Además, menciono que cuando se trata de un empleado certificado, ya sea maestro, consejero, administrador, incluso en puestos de liderazgo, se les hace una verificación de antecedentes penales con sus huellas para saber si han tenido un comportamiento inapropiado.

