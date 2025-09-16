Skip to Content
El Condado de Monterey podría considerar prohibir el estacionamiento de vehículos recreativos al lado de las vías del tren en Pájaro

Published 12:27 pm

Sandra Iveth Santos

PÁJARO, CONDADO DE MONTEREY, Calif., (KMUV-TV)— El problema de indigencia en Pájaro, comunidad no incorporada del Condado de Monterey, se ha manifestado en forma de vehículos recreacionales estacionados cerca de las vías del tren. Como medida para abordar el problema, el condado podría considerar la prohibición de estacionamiento en el área.

Esta es una historia en desarrollo, tendremos los detalles esta noche.

