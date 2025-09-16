El bebé Emmanuel Haro sigue desaparecido mientras el juez fija nuevas fechas para la audiencia de sus padres en un caso de asesinato

Luis Medina

RIVERSIDE, Calif. (KUNA) Los padres de Emmanuel Haro, de 7 meses, comparecieron ante el tribunal el martes por la mañana para una audiencia de conciliación por un delito grave en Riverside.

Un juez programó la próxima audiencia de conciliación para el 16 de octubre y fijó una fecha de audiencia preliminar para el 28 de octubre. El tribunal también firmó una orden de protección, a pesar de las objeciones de ambos abogados defensores.

Jake y Rebecca Haro se declararon inocentes de los cargos de asesinato y de presentar una denuncia policial falsa. La fiscalía alega que Emmanuel sufrió abusos a lo largo del tiempo y fue asesinado entre el 5 y el 14 de agosto. Sus restos no se han encontrado, a pesar de semanas de búsquedas en los condados de Riverside y San Bernardino.

Jake Haro compareció ante el tribunal con un uniforme naranja de preso, sentado junto a su abogado de la Defensoría Pública. Rebecca Haro estuvo presente con su abogado de oficio, Jeff Moore, del Bufete de Abogados Blumenthal.

Afuera del juzgado, voluntarios de la Ley de Emmanuel reunieron firmas para su campaña de protección infantil.

El Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, que lidera la investigación, informó el martes que no hay novedades sobre la búsqueda de los restos de Emmanuel.

Ambos acusados permanecen detenidos en la cárcel del Condado de Riverside bajo fianza de un millón de dólares cada uno.

Telemundo 15 seguirá de cerca la evolución de este caso, incluyendo la conferencia de conciliación del 16 de octubre y la audiencia preliminar del 28 de octubre.