A partir de mañana las personas que hablen al 911 por cuestiones médicas serán transferidos a una línea de médicos si no es necesario que vayan al hospital

By
Published 11:14 am

Lina Robles

A partir de mañana, los residentes del condado de Riverside que llamen al 9-1-1 con necesidades médicas que no requieran una visita al hospital serán transferidos a profesionales de la salud disponibles las 24 horas para consultas telefónicas, con el fin de reducir la carga de trabajo en los servicios de ambulancia en todo el condado.

Cabe mencionar que, en el 2022, el Buro de Supervisores del Condado de Riverside estableció un comité para examinar opciones para reducir la sobrecarga de los servicios de ambulancia y de4cidieron activar desde este miercoles este cambio en nuestra región.

Telemundo 15 Palm Springs

