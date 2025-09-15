Skip to Content
News

Un sujeto es acusado de asesinar a un señor de 64 años en Palm Springs

By
Published 5:14 pm

Lina Robles

La policía de Palm Springs reportó el asesinato de un hombre que estaba dentro de su carro cerca de la calle Indian Canyon en Palm Springs el viernes pasado a las 6:50 de la mañana donde se registró una balacera y al llegar las autoridades encontraron muerto al individuo de 64 años.

Durante las indagatorias identificaron al pistolero como Titus Holland de 48 años y de inmediato lo arrestaron.

Cabe mencionar que este es el primer homicidio en Palm Springs en este año y el # 14 en el Valle de Coachella.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content