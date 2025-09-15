Un sujeto es acusado de asesinar a un señor de 64 años en Palm Springs

Lina Robles

La policía de Palm Springs reportó el asesinato de un hombre que estaba dentro de su carro cerca de la calle Indian Canyon en Palm Springs el viernes pasado a las 6:50 de la mañana donde se registró una balacera y al llegar las autoridades encontraron muerto al individuo de 64 años.

Durante las indagatorias identificaron al pistolero como Titus Holland de 48 años y de inmediato lo arrestaron.

Cabe mencionar que este es el primer homicidio en Palm Springs en este año y el # 14 en el Valle de Coachella.