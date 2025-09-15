Skip to Content
Murió un hombre que fue atropellado en Banning

KYMA
NWS04
KYMA
By
Published 5:14 pm

Lina Robles

Las autoridades reportaron la muerte de un hombre que fue atropellado cerca del freeway 10 en Banning el viernes pasado a las 5:35 de la mañana.

Cuando los agentes llegaron el chofer ya había huido.

Durante la investigación identificaron el carro, por lo que catearon la casa donde estaba estacionado y arrestaron a dos personas, pero después de interrogarlos los dejaron libres.

 los dejaron ir.

Cabe mencionar que no han dado a conocer el nombre o la edad de la persona que perdió la vida al instante.

Article Topic Follows: News

Jump to comments ↓

Telemundo 15 Palm Springs

