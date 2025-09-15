Skip to Content
Individuo causa pánico en Palm Springs al decir que tenía una bomba en su auto

Lina Robles

El Departamento de Policía de Palm Springs cerró una sección del centro de la ciudad debido a una amenaza de bomba ayer a las 2:40 de la tarde cuando un hombre estacionó su auto en la calle Palm Canyon y entró a un restaurante y dijo que tenía una bomba en su auto, lo que provoco el pánico de los clientes y empleados del negocio, más tarde la policía arresto a Chad Miller de 54 años mientras que el auto fue revisado con el apoyo de un perro entrenado, pero no se encontró ninguna bomba, durante las indagatorias las autoridades determinaron que el individuo está atravesando una crisis las 4:45 de la tarde todo volvió a la normalidad.

