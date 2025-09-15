Comerciantes en Salinas están alerta tras una serie de robos a mano armada

Sandra Iveth Santos

SALINAS, Calif. (KMUV-TV)— En los últimos días, negocios en Salinas han reportado robos e intento de robos a mano armada. En la mayoría de los casos las autoridades han realizado arrestos, mientras que aún siguen buscando a sospechoso/s.

En la última semana, la Policía de Salinas ha reportado intentos de asalto a negocios, uno de ellos se reporte al norte de Salinas. El sábado por la noche, los agentes acudieron al 1045 N Main St, el Dollar General, tras recibir una denuncia de robo. El sospechoso huyó del lugar con el dinero obtenido del negocio antes de que llegaran los agentes.

El sospechoso fue visto por última vez en una cámara de vigilancia, donde sus rasgos mostraban un tatuaje en la mejilla izquierda, aún no se ha realizado un arresto.

Comerciantes al este de Salinas, dicen que en el pasado han sido víctimas de robo. Algunos de los negocios con los que hablamos cuentan que al menos una vez al año, y que otros negocios también han sido víctimas.

El sábado, agentes de policía de Salinas fueron enviados a La Plaza Bakery, en Bardin Road, en respuesta a una denuncia de robo a mano armada.

De acuerdo con representantes de La Plaza Bakery el robo se había llevado a cabo a plena luz del día a mano armada la semana pasada.

Durante la investigación, los agentes y los miembros del Grupo de Trabajo para la Represión de la Violencia (VSTF) identificaron rápidamente al sospechoso como Mario Álvarez, de 44 años.

Poco después, los agentes de la VSTF detuvieron a Álvarez y posteriormente ejecutaron una orden de registro en su domicilio. Durante el registro, los agentes localizaron el arma utilizada en el robo, así como la ropa que Álvarez llevaba puesta durante el delito.

Álvarez fue ingresado en la cárcel del condado de Monterey acusado de robo y posesión de armas de fuego.

Según datos del Departamento de Policía de Salinas, en 2024 se produjeron 95 robos en East Salinas y 101 en 2023. Estos datos se basan en estadísticas sobre delincuencia disponibles públicamente. East Salinas se considera que tiene índices de delincuencia más altos que otras partes de la ciudad de Salinas.

El domingo por la noche, se envió a varios agentes al este de Salinas tras recibir una denuncia de intento de robo en el bloque 500 de la calle E. Alisal.

Durante el intento de robo, uno de los sospechosos disparó su arma, lo que provocó que el vehículo de la víctima resultara alcanzado. La víctima pudo huir ilesa del lugar y proporcionar una buena descripción del vehículo y de sus ocupantes.

Los agentes localizaron rápidamente al sospechoso y al vehículo cerca de Blanco Rd y N. Davis Rd., y detuvieron de forma segura a los tres ocupantes del vehículo, quienes fueron identificados como, Priceseliano Hernández (22), Joseph Bravo-Garibay (18) y Ricardo Hernández (24).

Durante la investigación, los tres fueron identificados como los sospechosos correctos y se localizó el arma de fuego. Todos los sospechosos fueron ingresados en la cárcel del condado de Monterey.