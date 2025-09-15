Carolina Garcia

Calexico, California (KYMA).- Desde el parque Crummett en la ciudad de Calexico, se celebró la noche de este sábado la independencia de México, con conciertos de música tradicional mexicana, bailables típicos, además de la exposición de vestidos típicos mexicanos,.

El consulado de México en Calexico, encabezó el evento organizado por el Club Rotarios, fue precisamente la consul, Maria del Rocio Vazquez Alvarez, quién realizó el tradicional “Viva México” además de el acto cívico.

“Han sido decisivos y esenciales en el progreso y en el desarrollo de Estados Unidos y sobre todo de California, entonces pues el tener estos eventos para que la gente primero no se sienta solo somos muchos ” dijo la cónsul, sobre el valor y el peso que tienen los mexicanos en este país.

Se estima, que cerca del 95 por ciento de la población en el condado es de origen mexicano, por lo que realizar este tipo de eventos, representa mucho para quienes no pueden cruzar hacia dicho país o quienes han vivido a lo largo de muchos años en Estados Unidos.

Los fondos recolectados, a través de las ventas serán destinadas a becas de estudiantes de la ciudad de Calexico.

Celebran sin fronteras Grito de Independencia