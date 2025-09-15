Asambleísta González: La peregrinación guadalupana debe continuar pese al temor migratorio

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) El asambleísta Jeff Gonzalez (CA-36) afirma que la peregrinación anual de Nuestra Señora de Guadalupe desde Palm Springs a Coachella debería seguir adelante, a pesar de las recientes cancelaciones relacionadas con el temor a la aplicación de las leyes migratorias.

En una entrevista con Telemundo 15, Gonzalez afirmó que la tradición es una importante declaración de fe y unidad.

“Yo habría estado presente en esa caminata, liderando el camino”, dijo Gonzalez. “Esa peregrinación habría sido lo correcto. Espero que la repitan, porque cruza todo el Valle de Coachella y es una declaración de fe”.

El evento, que suele atraer a miles de participantes cada diciembre, ha sido cancelado o modificado en los últimos años a medida que aumenta la preocupación de la comunidad por la aplicación de las leyes migratorias. Gonzalez, hijo de un inmigrante, afirmó que los líderes deben mostrar seguridad y empatía al abordar esos temores.

El asambleísta también abordó el clima político tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en Utah. Gonzalez afirmó que mantiene su compromiso de celebrar eventos públicos a pesar de la preocupación por la violencia.

“¿Tengo miedo? He estado en combate cuatro veces. Quien dice haber estado en combate y no tener miedo, nunca ha estado allí”, explicó. “Pero hacemos todo lo correcto, colaboramos con la CHP y seguiremos diciendo la verdad”.

González, quien representa al Distrito 36 de la Asamblea de California, cumplió su primer año en el cargo este mes.

Destacó logros bipartidistas, incluyendo su trabajo en temas relacionados con los veteranos, la política hídrica y el bloqueo de los recortes propuestos a los servicios de apoyo domiciliario.