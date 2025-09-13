Nueva empresa de manufactura llega a San Luis y promete generar 20 empleos

Michelle Leal

SAN LUIS, Ariz. (KYMA) – La ciudad de San Luis recibió a Pacific Style LLC, una empresa dedicada a la manufactura de ropa deportiva que recientemente abrió sus puertas y ya genera expectativas por los empleos que traerá a la comunidad.

La compañía se especializa en la elaboración de jerseys y camisetas deportivas, aunque apenas llega a esta frontera del lado estadounidense, la empresa no es nueva en la región: anteriormente tuvo presencia en Mexicali, Calexico y, hace más de 20 años, en San Luis Río Colorado, México.

Para las autoridades locales, la llegada de este negocio representa una oportunidad de crecimiento.“Cada vez que llega un negocio nuevo es algo muy positivo, porque además de ofrecer un nuevo servicio a la comunidad, también genera empleos para nuestros residentes. De esa manera, el negocio se convierte en parte de la comunidad,” expresó Lizeth Servín, miembro del Concilio de San Luis.

Los dueños señalaron que el apoyo del gobierno de la ciudad y del área de Desarrollo Económico fue clave para establecerse en San Luis, tras enfrentar obstáculos en California. “Ha sido una gran experiencia con la gente de San Luis. Es totalmente lo opuesto a lo que vimos en California. Allá parecía que no querían nuestro tipo de negocio, y aquí nos han recibido muy bien,” comentó Randy Rainey, dueño de Pacific Style LLC.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Económico, la empresa generará alrededor de 20 empleos, lo que tendrá un efecto directo en la economía local. “Esto es bueno para la economía local. Pacific Style LLC va a crear 20 empleos, y de esos 20 empleos sabemos que hay un efecto que se siente en la comunidad, porque hay más dinero que se está corriendo por la comunidad,” explicó Armando Esparza, director de Desarrollo Económico de San Luis.

Con esta apertura, la ciudad busca seguir impulsando la economía local, atrayendo nuevas inversiones y generando oportunidades para los residentes.